Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Alijeva

Zahraniční
Úřady ve Washingtonu prověřují incident, při kterém bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadli protestující před hotelem Waldorf Astoria, kde prezident pobýval. Demonstranti, žijící v USA a kritici ázerbájdžánské vlády skandovali slogany „Svobodu politickým vězňům“ a „Svobodu Tofigu Jagubluovi“.
video: X/@ANCA_DC
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:42

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Alijeva
Zahraniční
20. 2. 2026 18:42
00:53

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Vonnová zvládá bolest těžko
Sport
20. 2. 2026 18:02
01:44

Muzeum Čtyřlístku se rozrostlo o nové místnosti
Domácí
20. 2. 2026 17:36
00:31

Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu
Zahraniční
20. 2. 2026 17:26
00:29

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku
Domácí
20. 2. 2026 17:24
00:19

Prodal sošku agentovi, přišel o vše. Soud znovu rozhodl v kauze slonoviny
Krimi
20. 2. 2026 16:42
01:10

Polsko v případě hrozby může zaminovat hranici do 48 hodin, řekl Tusk
Zahraniční
20. 2. 2026 15:38
00:37

Sexy máma pobouřila Británii. Carlu Bellucci sledují statisíce lidí
Lifestyle
20. 2. 2026 15:04
00:41

Unikátní most z roku 1931 slouží pěším i cyklistům
Domácí
20. 2. 2026 14:18
01:34

Pokémon FireRed a LeafGreen - trailer
Lifestyle
20. 2. 2026 13:38
01:13

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu
Krimi
20. 2. 2026 13:34
00:38

Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
Společnost
20. 2. 2026 13:18
00:59

Opuštěný malý makak s plyšákem je hitem internetu
Zahraniční
20. 2. 2026 12:56
03:20

Proměny v Národním: Adaptace antických mýtů od režisérského dua Skutr
Společnost
20. 2. 2026 12:52
04:39

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Domácí
20. 2. 2026 12:30
00:29

V třinecké porodnici natočili vtipné olympijské video
Domácí
20. 2. 2026 11:38
01:09

Panika na ruském kole, děti prchaly před rojem včel
Zahraniční
20. 2. 2026 11:26
02:40

Kupka chce řešit Babišův střet zájmů, je ohrožením pro dotace, tvrdí
Domácí
20. 2. 2026 11:18
01:01

Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Společnost
20. 2. 2026 10:30
00:37

Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila
Domácí
20. 2. 2026 10:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.