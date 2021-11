VIDEO: WHO pojmenovala novou variantu koronaviru omikron Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

WHO pojmenovala novou variantu koronaviru omikron

WHO začala pojmenovávat jednotlivé varianty koronavirové infekce podle řecké abecedy na konci května. Cílem bylo názvy zjednodušit pro veřejnou komunikaci a zároveň se vyhnout stigmatizaci jednotlivých zemí, ve kterých byly nové varianty poprvé odhaleny. Například indická vláda svého času kritizovala označení indická varianta pro variantu B.1.617.2, kterou odhalili zdravotníci poprvé loni právě v této asijské zemi. Dosud WHO identifikovala pět znepokojivých variant (variants of concern) koronaviru: alfa, beta, gama, delta a nově omikron.

video: AP