WHO podpořila očkování proti malárii. Vakcína dle organizace zachrání tisíce dětí

Světová zdravotnická organizace (WHO) podpořila masivní očkování první schválenou vakcínou proti malárii. Vakcinace by podle ní mohla zachránit desetitisíce životů, zejména dětí v Africe. Na malárii podle statistik WHO zemře na světě jedno dítě každé dvě minuty. Zatím existuje pouze jedna schválená vakcína, která má zhruba třicetiprocentní účinnost.

video: Reuters