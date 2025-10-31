Wilders odmítá uznat těsné druhé místo. Premiérem se má stát 38letý liberál

Zahraniční
Středově-liberální strana D66 podle nizozemské agentury ANP získala ve středečních nizozemských parlamentních volbách nejvíce hlasů. Předseda strany 38letý Rob Jetten tak má nakročeno k tomu stát se nejmladším premiérem v historii země. Porážku ale odmítl uznat Geert Wilders, krajně pravicový politik a šéf Strany pro svobodu (PVV), která se podle téměř úplných výsledků umístila druhá.
