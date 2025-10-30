Nizozemsko má sečteno 99 procent. Wildersova strana výrazně oslabila

Zahraniční
Centristická strana D66 zaznamenala v nizozemských volbách výrazné zisky, zatímco strana krajně pravicového lídra Geerta Wilderse ztratila podporu.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:35

Policejní zásah v Riu si vyžádal 119 mrtvých, včetně čtyř policistů
Zahraniční
30. 10. 2025 15:02
00:16

Místo, kde bodl 19letý mladík svému otčímovi do zad nůž
Krimi
30. 10. 2025 14:46
01:19

Tiskový mluvčí ukrajinské armády sestřelil ruský dron
Zahraniční
30. 10. 2025 14:34
00:48

Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa
Zahraniční
30. 10. 2025 14:26
00:51

Opilý muž vyhrožoval, že se zastřelí. Policisté doma našli samopal a náboje
Krimi
30. 10. 2025 14:18
00:48

Afghánce, který útočil v Aschaffenburgu, zavřou na psychiatrii. Na neurčito
Zahraniční
30. 10. 2025 14:14
01:04

Z boha šaška je teď Joker. Senát projednává jeho nadávky a výhrůžky soudci
Krimi
30. 10. 2025 13:00
00:28

Nizozemsko má sečteno 99 procent. Wildersova strana výrazně oslabila
Zahraniční
30. 10. 2025 12:18
07:11

Záhada hlavolamu očima Davida Matáska
Domácí
30. 10. 2025 12:16
00:59

Čína udělá maximum pro zastavení toku fentanylu, řekl Trump
Zahraniční
30. 10. 2025 11:46
00:53

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy
Společnost
30. 10. 2025 11:42
00:36

Hurikán Melissa zasáhl a poničil Bahamy
Zahraniční
30. 10. 2025 11:26
00:33

Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let
Lifestyle
30. 10. 2025 10:34
01:03

Súdánští ozbrojenci povraždili civilisty v nemocnicích
Zahraniční
30. 10. 2025 10:30
02:58

Ochranná ruka se nad Dádou nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček
Společnost
30. 10. 2025 8:28
01:01

Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala
Zahraniční
30. 10. 2025 8:18
01:22

Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny
Zahraniční
30. 10. 2025 7:30
00:41

Naked Attraction
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:44

Lahodný čokoládový krém
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06
00:21

Dýňové tiramisu
Lifestyle
30. 10. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.