Posádka vozu v sevření ledu. Hasiči bojovali s časem

Hasiči na severovýchodě Spojených států bojovali s chladem, který pronikal až do morku kostí. V ledové vodě mezi plovoucími krami museli strávit desítky minut. Ve voze, který po sjel nehodě do jezera během bouře, zůstali dva lidé a nemohli se dostat ven. Podle prohlášení na oficiálních stránkách hasičského sboru města Stamfordu byl řidič převezen do nemocnice těsně po vytažení. Žena, která jela nákladním prostoru, odmítla lékařskou pomoc.

video: Reuters