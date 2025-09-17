Žádný nový proces pro bratry Menendezovy, říká prokurátor v Los Angeles
17. 9. 2025 8:42 Zahraniční
Kalifornský soud zamítl žádost o nové soudní líčení v případu Erika a Lyla Menendezových. Zmařil tak další možnost osvobodit bratry, kteří si odpykávají ve vězení již více než tři desetiletí za vraždu svých rodičů v roce 1989 v jejich sídle v Beverly Hills.
