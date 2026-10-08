Bývalý žák zabil v polské škole ženu. Měl kameru, svůj čin chtěl natáčet
8. 10. 2026 15:44 Zahraniční
Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy bývalý žák napadl ostrým předmětem tři lidi – jeden z nich zemřel a dva jsou zranění, oznámila policie. Policejní mluvčí Ilona Puścianová řekla, že napadenými jsou školnice, jedna z učitelek a ředitel. Policie v Mazovském vojvodství, kde se útok stal, později oznámila, že i přes snahy o oživení zemřela 37letá zaměstnankyně školy. Podle serveru onet.pl šlo o školnici.
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