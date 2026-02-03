Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány
3. 2. 2026 20:48 Zahraniční
Žák základní školy na jihu Francie pobodal svou šedesátiletou učitelku výtvarné výchovy. Student deváté třídy zasadil učitelce nejméně tři bodné rány. Následně byl zatčen pro podezření z pokusu o vraždu. Podle místních úřadů je žena v kritickém stavu, na místo vyrazil i ministr školství Edouard Geffray.
