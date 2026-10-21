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Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles

Zahraniční
Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i množstvím aktivit. Tady se vrátíte o pár století zpět a zažijete baroko na vlastní kůži 364 dnů v roce.
video: tiktok / @Vienna Visitas, yt / @Skybound Views
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