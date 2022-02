VIDEO: Želvy nekoušou. Žena na Zanzibaru poznala opak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Želvy nekoušou. Žena na Zanzibaru poznala opak

Akvárium s želvami na Zanzibaru je rezervace, kde se starají o nemocné želvy, než je zase vypustí do volné přírody. Turistům tu za poplatek dovolují želvy krmit, a dokonce si s nimi i zaplavat. Na fotkách to vypadá tak atraktivně, že se „instamodelky“ z celého světa vrhají mezi želvy, o kterých vám sice průvodci budou tvrdit, že nekoušou, ale není to tak úplně pravda.

