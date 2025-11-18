Zatopená thajská restaurace láká davy, hosté jí mezi rybami
18. 11. 2025 14:04 Zahraniční
Rodinná restaurace Pa Jit u Bangkoku se po záplavách změnila v nečekanou atrakci. Voda z řeky zaplavila celý podnik i s rybami, které teď plavou hostům kolem nohou. Místo útlumu přišla senzace a podnik zažívá rekordní návštěvnost.
01:45
Sedmnáctiletá dívka napadla v metru muže
Krimi18. 11. 2025 14:40
01:52
Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává
Společnost18. 11. 2025 14:16
00:24
Policisté vtipně učí, jak rozpoznat prosbu o pomoc
Domácí18. 11. 2025 14:12
00:56
Zatopená thajská restaurace láká davy, hosté jí mezi rybami
Zahraniční18. 11. 2025 14:04
04:07
Za brutální vraždu starosty potvrdil soud exmanželce a jejímu nevlastnímu bratrovi dvacetileté tresty
Krimi18. 11. 2025 14:02
02:35
Věřím, že zvítězí pravda a láska, prohlásila před soudem žena viněná z účasti na brutální vraždě exmanžela
Krimi18. 11. 2025 14:00
01:10
Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života
Domácí18. 11. 2025 13:30
03:22
Nejlepší prevence proti žloutence je časté mytí rukou a očkování
Domácí18. 11. 2025 13:18
31:21
Diamantový podcast: Diamanty zítřka. Od šperků ke kvantovým počítačům
Domácí18. 11. 2025 13:18
02:19
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Zahraniční18. 11. 2025 13:16
01:36
Zákroky brankáře Jiřího Patery z Vancouveru v utkání proti Floridě
Sport18. 11. 2025 13:10
01:24
Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Domácí18. 11. 2025 12:58
00:28
Magický klobouk mluví za slavného spisovatele
Domácí18. 11. 2025 12:30
00:37
Slovenský pilot dostal za pašování drog osm a půl roku vězení
Krimi18. 11. 2025 12:24
00:36
V tlamě predátora. Žralok spolkl potápěči kameru
Zahraniční18. 11. 2025 12:04
00:55
Bridget Jonesová má v Londýně vlastní sochu
Společnost18. 11. 2025 11:20
00:52
V Kongu havaroval letoun s ministrem mířícím na místo důlního neštěstí
Zahraniční18. 11. 2025 11:18
01:50
Vnitro pořídí vrtulníky Black Hawk pro policii, záchranáře a hašení požárů
Domácí18. 11. 2025 11:16
00:42
Bourání Bedřišky v Ostravě stále zvedá vlnu emocí
Domácí18. 11. 2025 11:12
00:32