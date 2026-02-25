Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky
25. 2. 2026 9:00 Zahraniční
Jihovýchod Brazílie pustoší ničivé záplavy a sesuvy půdy, které si vyžádaly nejméně 23 obětí. Dalších téměř padesát lidí se pohřešuje. Nejvíce zasažen je stát Minas Gerais, kde musely úřady evakuovat stovky obyvatel.
01:02
