VIDEO: Zařízení budou ze začátku schopna pojmout až 3000 osob, říká Meloniová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zařízení budou ze začátku schopna pojmout až 3000 osob, říká Meloniová

Itálie se dohodla s Albánií na zřízení uprchlických center v této balkánské zemi. Řím do nich chce posílat část migrantů, kteří nelegálně připlují po moři do Itálie. Projekt po jednání v Římě nastínili italská premiérka Giorgia Meloniová a předseda albánské vlády Edi Rama. Tábory by měly začít fungovat na jaře příštího roku.

video: AP