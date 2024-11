VIDEO: Aerolinky zastavily lety na Haiti. Letušku přistávajícího stroje zasáhla střela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Let americké nízkonákladové společnosti Spirit Airlines směřující z Floridy do Port-au-Prince na Haiti museli dispečeři letové kontroly odklonit k přistání v Dominikánské republice poté, co letušku na palubě zasáhl projektil vystřelený ze země. Další letadlo aerolinek JetBlue Airways letící z Haiti do New Yorku zasáhl projektil hned po startu. Na poškození přišla údržba až po přistání v USA.

video: Reuters