VIDEO: Zatýkáme migranty pro první vlnu deportací do Rwandy, oznámil Londýn Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatýkáme migranty pro první vlnu deportací do Rwandy, oznámil Londýn

Britská policie ve středu začala se zadržováním migrantů, kteří do Británie přišli nelegálně a byli vybráni do první vlny deportací do Rwandy. Uvedlo to tamní ministerstvo vnitra. Konzervativci pod vedením premiéra Rishiho Sunaka v dubnu přijali kontroverzní zákon, který tento proces umožňuje.

video: Reuters