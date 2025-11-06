Zavraždil zajatce, vzápětí sám padl do zajetí. Rus dostal od Ukrajinců doživotí

Zahraniční
Ukrajinský soud poslal na doživotí do vězení ruského vojáka, kterého shledal vinným ze zabití ukrajinského válečného zajatce. Je to první případ v historii Ukrajiny, kdy okupant dostal takový trest za zastřelení ukrajinského vojáka, uvedla ukrajinská tajná služba SBU.
video: Reuters
