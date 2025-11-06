Zavraždil zajatce, vzápětí sám padl do zajetí. Rus dostal od Ukrajinců doživotí
6. 11. 2025 20:00 Zahraniční
Ukrajinský soud poslal na doživotí do vězení ruského vojáka, kterého shledal vinným ze zabití ukrajinského válečného zajatce. Je to první případ v historii Ukrajiny, kdy okupant dostal takový trest za zastřelení ukrajinského vojáka, uvedla ukrajinská tajná služba SBU.
