Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes

Zahraniční
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i příběhy o tajemné řece, skřítcích a kopáčích, kteří se po měsících ve tmě báli denního světla.
video: Instagram/@visitsienaofficial
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:27

Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes
Zahraniční
13. 11. 2026 0:06
00:56

Čeští cestovatelé zjišťovali ceny potravin v Norsku
Lifestyle
13. 11. 2026 0:06
33:05

NA KAFI: Markéta Grygarová - celý záznam
Společnost
13. 11. 2026 0:06
00:35

Mlhovky, světla, denní svícení. Pro českého řidiče neřešitelná věc.
Technika
13. 11. 2026 0:06
00:59

Chodec na D4 nepřežil srážku s autem
Krimi
12. 11. 2026 20:14
01:36

Hlídali ho jako prezidenta. Kolem Havlíčka bylo na Ukrajině až 50 ochránců
Zahraniční
12. 11. 2026 19:40
01:23

Cesta bez návratu. Tady umírá devět z deseti Rusů
Zahraniční
12. 11. 2026 19:00
00:51

Za bílého dne s puškou. Lupiči na skútrech vykradli v centru Paříže klenotnictví
Zahraniční
12. 11. 2026 18:22
01:01

Technici oživují poškozený větrník. Náhradní díly musela obec shánět až v Německu
Domácí
12. 11. 2026 17:22
01:19

AI vyhodnocuje díry v silnicích, opraví je s pomocí mikrovln
Domácí
12. 11. 2026 17:10
00:58

Kamioňák porazil lampy, předtím vypil dva litry dvanáctky a vodku
Krimi
12. 11. 2026 17:02
00:30

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
Zahraniční
12. 11. 2026 16:58
00:51

Nedaleko Bílého domu se střílelo, útočník se zabarikádoval
Zahraniční
12. 11. 2026 16:46
00:29

V kazašské Astaně létaly z okna balíky dolarů
Zahraniční
12. 11. 2026 16:06
00:51

17letý autista přežil 6 dní v australské divočině
Zahraniční
12. 11. 2026 15:46
00:27

Střeva nebo exkrement? Socha v Brně budí rozpaky
Domácí
12. 11. 2026 15:38
00:20

Kvůli žárlivosti málem ubodala kamarádku, ta přežila těžko uvěřitelnou náhodou
Krimi
12. 11. 2026 15:36
02:05

Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech
Domácí
12. 11. 2026 15:12
00:17

V pivovarské zahradě září příběh Anny z Rogendorfu
Domácí
12. 11. 2026 15:10
00:25

Greta se vysmála akcím, kterých se sama účastnila
Zahraniční
12. 11. 2026 14:46

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.