Syřané litují návratu do zdevastované vlasti, mnozí chtějí znovu pryč

Někteří syrští uprchlíci přiznávají, že je návrat do vlasti po pádu režimu Bašára Asada zklamal. Stěžují si na nedostatek služeb, problémy s vodou a internetem. Uvádějí, že se plánují přestěhovat zpátky do Turecka. Někteří se tak rozhodli poté, co využili možnosti návštěvy Sýrie před konečným přesídlením.

video: Reuters