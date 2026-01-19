Zelenskyj na Kypru vyzval k zpřísnění sankcí proti Rusku
19. 1. 2026 11:22 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se ale situace dramaticky změnila, Kypr se postavil na stranu Kyjeva a ihned zavedl veškeré unijní sankce proti Moskvě.
01:09
V České Lípě opraví unikátní dům z 16. století
Domácí19. 1. 2026 14:44
01:00
Ve Zlíně pokračoval soud s mužem obžalovaným ze zapálení baru
Domácí19. 1. 2026 14:20
00:05
Policie hledá muže kvůli objasnění přepadení trafiky
Krimi19. 1. 2026 14:12
01:44
Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura
Domácí19. 1. 2026 14:06
02:47
Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. K situaci se na místě vyjádřil ministr vnitra Metnar
Krimi19. 1. 2026 14:02
01:58
Trailer k filmu Rodina k pronájmu
Společnost19. 1. 2026 14:00
00:32
Trump zve Putina do Rady míru, uvedl Peskov
Zahraniční19. 1. 2026 13:46
01:18
Babiš řekl, že si koupil globus kvůli sporu o Grónsku. Preferuje dohodu v NATO
Domácí19. 1. 2026 13:44
03:22
Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska
Domácí19. 1. 2026 13:28
01:14
U požáru na Žižkově zasahoval vůz Fénix, jeden člověk zemřel
Domácí19. 1. 2026 13:12
00:48
Premiér Babiš vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým
Domácí19. 1. 2026 12:52
01:03
„Ministr obrany nám řekl, že ta letadla potřebujeme,“ řekl Babiš po vládě
Domácí19. 1. 2026 12:50
01:41
Hackeři narušili vysílání íránské státní televize vzkazem korunního prince
Zahraniční19. 1. 2026 12:50
01:28
Voják mezi fanoušky. Hokejová Sparta opět vzdává hold
Domácí19. 1. 2026 12:16
12:11
Nejvíce nominací na Českého lva má film Franz
Domácí19. 1. 2026 12:10
00:58
Japonská premiérka Takaičiová rozpustí parlament, zemi čekají předčasné volby
Zahraniční19. 1. 2026 12:06
01:07
Střelba na úřadě v Chřibské. Dva lidé zemřeli
Krimi19. 1. 2026 11:36
00:40
Plastiky a velké hity, které proslavili i jiní. Dolly Partonová slaví osmdesátiny
Společnost19. 1. 2026 11:32
00:31
Jessie Cave vydělává na dlouhých vlasech, chystá se na zvětšení prsou
Společnost19. 1. 2026 11:28
00:46