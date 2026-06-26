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Zelenskyj: Náš plán nátlaku Rusko bolí, cílem je donutit Moskvu k míru

Zahraniční
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ukrajinský „plán nátlaku“ na Rusko přináší výsledky a ruské vedení jej vnímá jako bolestivý. Podle něj ukrajinské síly zasahují sklady munice, vojenské továrny, logistické trasy i ropné a plynové objekty hluboko na ruském území a budou v těchto úderech pokračovat. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Ukrajina od začátku války usiluje o spravedlivý a důstojný mír a že Rusko musí přistoupit na jeho podmínky, přičemž „nástroje k tomu existují“.
video: Facebook/@Volodymyr Zelenskyj
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