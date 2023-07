VIDEO: Zelenskyj se vrací z Turecka s pěti veliteli z Azovstalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zelenskyj se vrací z Turecka s pěti veliteli z Azovstalu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že se z Turecka do vlasti vrací společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Z ruského zajetí se dostali v září při výměně válečných vězňů a měli žít do konce války v Turecku.

video: Volodomyr Zelenskyj