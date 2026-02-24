Zelenskyj připomíná čtvrté výročí války a chválí odolnost Ukrajiny

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident se v projevu k národu u příležitosti čtvrtého výročí začátku války pochvalně vyjádřil o vytrvalosti ukrajinského lidu. „Dnes uplynuly přesně čtyři roky od chvíle, kdy Putin zahájil svůj třídenní útok na Kyjev. A to samo o sobě hodně vypovídá o naší odolnosti, o tom, jak Ukrajina po celou tuto dobu bojovala,“ řekl Zelenskyj.
video: AP
01:03

