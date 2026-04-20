Jedinečný pohled. Astronaut natočil západ Země
20. 4. 2026 11:22 Zahraniční
Velitel mise Artemis II Reid Wiseman sdílel video zachycující vzácný „západ Země,“ tedy okamžik, kdy Země pomalu mizí za okrajem Měsíce. Astronaut ho natočil 6. dubna 2026 během mise Artemis II, když posádka prolétala kolem Měsíce. Video bylo pořízeno iPhonem s osminásobným zoomem skrz okno kabiny kosmické lodě Orion. Bylo poprvé za více než 50 let, co lidé byli svědky tohoto pohledu.
00:40
00:54
