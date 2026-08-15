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Zemětřesení v Indonésii zabilo desítky lidí, úřady varovaly i před tsunami

Zahraniční
Desítky lidí zemřely při zemětřesení o síle 7,7, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. Předchozí bilance činila pět mrtvých. Úřady původně vydaly varování před vlnou tsunami, později ho však odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.
video: Reuters
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