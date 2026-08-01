Zemětřesení u Neapole vyžádalo tři desítky zraněných
1. 8. 2026 17:46 Zahraniční
Téměř tři desítky zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 4,7 stupně, které v pátek večer zasáhlo oblast u Neapole v jižní Itálii. Pět lidí muselo být hospitalizováno. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, musely úřady evakuovat asi 300 lidí, informovaly dnes podle agentury AFP místní úřady. Podle televize Sky TG24 šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních čtyřicet let.
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