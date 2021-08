VIDEO: Zemřel bubeník Rolling Stones Charlie Watts Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zemřel bubeník Rolling Stones Charlie Watts

Ve věku 80 let odešel Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Ač se k její hudbě stavěl vždy tak trochu s rezervou, bez jeho nenápadného, ale vrcholně účelného bubnování by to kapela jen stěží dotáhla až do dnešních dní.

video: Reuters