Ve věku 88 let zemřela americká zpěvačka Roberta Flack, držitelka ocenění Grammy známá pro píseň Killing Me Softly With His Song.

video: RHINO