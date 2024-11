VIDEO: V roce 2001 Prescott napadl demonstranta, který po něm hodil vejce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V roce 2001 Prescott napadl demonstranta, který po něm hodil vejce

Zemřel někdejší britský vicepremiér John Prescott, bylo mu 86 let. Levicový politik, který byl deset let místopředsedou vlád labouristického premiéra Tonyho Blaira, trpěl Alzheimerovou chorobou a byl v péči ošetřovatelů. Prescott byl ve vládě po Blairově boku od drtivého volebního vítězství labouristů v roce 1997 do premiérova odchodu v roce 2007. Do politiky však vstoupil daleko dříve, již v roce 1970 získal poslanecký mandát a v britské Dolní sněmovně působil až do roku 2010. Poté byl jmenován členem Sněmovny lordů, kde formálně působil až do letošního roku, kdy byl vyřazen pro neúčast na zasedáních. Žádného hlasování se neúčastnil od loňského února, píše BBC.

video: X/@garrypickles