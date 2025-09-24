Zemřel velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch
24. 9. 2025 16:26 Zahraniční
V úterý zemřel velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch, který byl více než 20 let nejvyšší náboženskou autoritou této sunnitské monarchie. Do čela rady vysokých učenců, vládního orgánu, jenž má na starosti vydávání náboženských dekretů, byl Šajch jmenován v roce 1999.
