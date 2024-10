VIDEO: Zemřel Liam Payne z One Direction. Spadl z balkonu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zemřel Liam Payne z One Direction. Spadl z balkonu

Ve věku 31 let zemřel zpěvák a někdejší člen irsko-britské chlapecké skupiny One Direction Liam Payne. Našli ho mrtvého u hotelu v argentinské metropoli Buenos Aires, informovala ve středu místní média. Podle nich hudebník zemřel po pádu ze třetího podlaží hotelu. Okolnosti se vyšetřují. Místní deníky La Nación and Clarín uvedly, že k hotelu v bohaté čtvrti Palermo byla přivolána policie na základě tísňového volání kvůli údajnému „agresivnímu muži, který by mohl být pod vlivem drog a alkoholu“.

video: X/@cansufcbmg, Reuters