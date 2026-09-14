Žena chránila štěně vlastním dítětem před útokem psa
14. 9. 2026 4:00 Zahraniční
Obyčejná procházka se během několika vteřin změnila v dramatickou situaci. Ženu doprovázející miminko v kočárku a její štěně zaskočil volně pobíhající pes. Když se snažila svého malého psa ochránit, kočárek se převrátil a dítě se ocitlo na zemi.
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Žena chránila štěně vlastním dítětem před útokem psa
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