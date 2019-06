VIDEO: Žena záměrně opařila batole v čínské restauraci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena záměrně opařila batole v čínské restauraci

V čínské restauraci ve městě Čou-kchou se odehrál nepřiměřený útok ženy na nevinné batole. Těhotné ženě údajně vadilo, jak méně než roční holčička mlátí hůlkami do stolu a pustila se do potyčky s její matkou. Těhotná žena byla manželem z restaurace vyvedena za nepřiměřené chování. Do podniku se ale vrátila, vzala mísu s horkým pokrmem a vyhodila jej na matku s batoletem. Dítě skončilo na ošetření s popáleninami a zuřivá žena byla zadržena a pokutována.

video: AP