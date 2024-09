VIDEO: Žena během letu natočila dva muže, kteří svýma nohama narušovali její osobní prostor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Erin Rempelová zažila nepříjemnou situaci během letu z Edmontonu do Winnipegu, když se ocitla mezi dvěma muži, kteří výrazně narušovali její osobní prostor. Na zveřejněném videu je vidět, jak jejich nohy zasahují do jejího prostoru, a na sociálních sítích to vyvolalo velkou vlnu reakcí.

video: TikTok / @erinrempel