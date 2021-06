VIDEO: Žena zázrakem unikla jisté smrti při děsivé nehodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena zázrakem unikla jisté smrti při děsivé nehodě

Žena z jižního Thajska, která chtěla přejít rušnou ulici u nákupního centra, vyvázla díky své duchapřítomnosti z nehody dvou automobilů. Podařilo se jí včas uskočit. Auta, která narazila do sebe a zároveň do stromu, údajně závodila. Oba řidiči se při nárazu zranili a záchranáři je převezli do nemocnice. Žena vyvázla bez jediné oděrky.

