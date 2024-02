VIDEO: Peruánská alpaka Panchita jezdí do práce taxíkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Peruánská alpaka Panchita jezdí do práce taxíkem

Padesátiletý Frank Sheldon si odvezl z dovolené v peruánském Cuzcu netradiční zážitek. Před hotelem v centru města natočil scénu, kterak si žena v tradičním oděvu objednala taxi. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, pokud by ještě neměla jako doprovod lamu alpaku, která se nasoukala na zadní sedadla taxíku s ní. Frank následně zjistil, že lama se jmenuje Panchita a pravidelně takto jezdí s majitelkou Kelly z jejich farmy do centra, kde si vydělávají rozveselováním a focením s turisty.

video: Reuters