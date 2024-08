VIDEO: Žena se vykláněla z vlaku, dostala sloupem do hlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Devatenáctiletá Fadi Roseová se udeřila do hlavy o sloup poté, co se vyklonila z jedoucího vlaku, aby zapózovala pro video na sociálních sítích. Na záběrech z průmyslových kamer je vidět, jak dívka upadla do bezvědomí a spadla na koleje. Ekkarat Sriarayanpong, šéf kanceláře guvernéra thajských státních železnic (SRT), uvedl, že mladá žena z Malajsie, která chtěla natočit video pro svou stránku na TikToku, byla převezena do nemocnice, kde se zotavuje.

video: AP