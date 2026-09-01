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Žena na Times Square pobodala dva lidi. Jeden zemřel, pachatelku usmrtila policie

Zahraniční
Newyorská policie v pondělí postřelila ženu, která na Times Square mávala dvěma velkými noži a pobodala dva náhodné lidi. Jeden z nich zemřel, stejně jako pachatelka. Incident se stal v bezprostřední blízkosti policejní stanice, přímo před budovou One Times Square, kde se každoročně koná oslava silvestrovského spouštění koule.
video: Reuters
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