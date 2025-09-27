Žena o vlásek unikla smrti. Zřítila se na ni zeď
27. 9. 2025 9:20 Zahraniční
Bezpečnostní kamera zachytila dramatický okamžik, kdy žena procházela ulicí v indickém městě Ranchi během silných dešťů. Těsně vedle ní se během pár sekund zřítila cihlová zeď. Žena vyvázla jako zázrakem bez zranění.
00:39
Žena o vlásek unikla smrti. Zřítila se na ni zeď
Zahraniční27. 9. 2025 9:20
01:01
V Praze ve Švehlově ulici srazila tramvaj chodce
Domácí27. 9. 2025 8:04
00:58
Jak šel čas s Davidem Kollerem
Společnost27. 9. 2025 5:00
02:03
Před 100 lety: Překvapivá zpráva! Žně v Československu nejsou ještě na konci září dokončené
Technika27. 9. 2025 0:06
02:44
Odešel jsem v půlce představení, vzpomíná Filip Čapka na syndrom vyhoření
Společnost27. 9. 2025 0:06
00:22
Policie kontrolovala auta v okolí letiště. Našly se i drogy
Krimi26. 9. 2025 21:58
01:18
Skateboardista předvedl rekordní sjezd z 22. patra
Sport26. 9. 2025 20:38
00:58
Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel
Zahraniční26. 9. 2025 19:58
00:51
Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře
Zahraniční26. 9. 2025 19:56
00:39
Tropická bouře Gabirelle se přehnala přes portugalské Azorské ostrovy
Zahraniční26. 9. 2025 17:48
02:13
Čína představila propagandistické video o Si Ťin-pchingovi
Zahraniční26. 9. 2025 17:28
02:00
Na Dni železnice nechyběl nejrychlejší Vectron světa ani nový Traxx
Technika26. 9. 2025 17:06
01:13
Úřad vlády vystavuje vozy Veřejné bezpečnosti i prezidentské limuzíny
Domácí26. 9. 2025 17:04
00:47
Památník z chmelových sloupů připomíná zaniklý kostel u Blšan
Domácí26. 9. 2025 16:28
00:39
Moštujeme rychle a levně. Na Turkově černé stavbě se objevila plachta recesistů
Domácí26. 9. 2025 16:10
03:49
Na trať vyrazil český „Orient express“, historický vůz nabízí jedinečný zážitek
Domácí26. 9. 2025 16:06
01:24