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Ženu na Zanzibaru kousla ve vodě želva do pozadí

Zahraniční
Nečekané setkání s mořskou želvou zažila turistka při koupání na Zanzibaru. Zatímco odpočívala ve vodě, želva k ní připlavala zezadu a náhle ji kousla do hýždě. Z dovolené si tak žena odnesla zážitek, na který jen tak nezapomene.
video: ig / @cynthiaabenitez
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