Ženu zastavili policisté při jízdě v dětském autě

Policisté zastavili starší ženu, která řídila autíčko, na frekventované silnici ve východní Číně. Podle starší ženy se chystala vzít autíčko do parku pro děti, ale nemohla s ním sama pohnout. A tak přišla s nápadem odvézt to do parku, ale zastavila ji policie.

video: AP