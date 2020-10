VIDEO: Zfetovaná matka proletěla domem. V autě měla 3 děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záběr šílené nehody, kdy auto proletělo rodinným domem, pochází z Brentwoodu v New Yorku. Vůz, který zlikvidoval kuchyň i dvorek domu Angeliky Reyesové, řídila Ashley Thomasová-Smithová, která si před jízdou vzala drogy a do auta posadila své tři dcery ve věku 4,5 a 8 let. Dívky se při nehodě nezranily, jejich matka jen lehce. Policie ji ale zatkla za řízení pod vlivem drog.

video: AP