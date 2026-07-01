Žhářské útoky zasáhly sídla pravice na severu Řecka. Terorismus, hlásají politici
1. 7. 2026 19:42 Zahraniční
Pět osob bylo zraněno v řecké Soluni ve středu časně ráno při třech útocích na budovy, v nichž bydlí členové vládní pravicové strany Nová Demokracie (ND). Informovala o tom agentura AP, podle níž pět lidí skončilo v nemocnici a stav jedné ženy je kritický. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který je šéfem strany ND, žhářské útoky důrazně odsoudil, napsal deník Kathimerini.
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