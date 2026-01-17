Ruská zima. Kamčatku zasypaly hromady sněhu

Zahraniční
Kamčatku na ruském Dálném východě zasypaly doslova hromady sněhu. Přívaly sněhu způsobila mohutná tlaková níže v oblasti Ochotského moře. Místní mluví o sněhové apokalypse a na sociálních sítích sdílejí neuvěřitelná videa, až se nechce věřit, že některé z nich nemá na svědomí umělá inteligence.
video: X/SMO_VZ, MyLordBebo, UniqueMongolia
Sdílet video

Další videa

02:10

Basketbalová fantazie El Nordico
Sport
17. 1. 2026 21:40
01:01

Ruská zima. Kamčatku zasypaly hromady sněhu
Zahraniční
17. 1. 2026 20:56
01:29

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy
Domácí
17. 1. 2026 20:26
01:50

Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě
Domácí
17. 1. 2026 19:56
01:09

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy
Domácí
17. 1. 2026 19:26
01:35

Násilí i nahota. Severokorejský film boří tabu
Zahraniční
17. 1. 2026 18:28
02:08

Prvním místopředsedou ODS je starosta Prahy 9 Portlík
Domácí
17. 1. 2026 18:18
01:19

Syrská armáda dobyla dvě města ovládaná Kurdy a postupuje dál
Domácí
17. 1. 2026 16:48
01:10

Za oběti při protestech v Íránu může Trump, řekl Chameneí
Zahraniční
17. 1. 2026 15:46
05:10

Novým šéfem ODS je exministr Martin Kupka
Domácí
17. 1. 2026 15:20
00:10

Okamura odstranil ze své kanceláře vlajku EU
Domácí
17. 1. 2026 14:56
01:49

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách
Domácí
17. 1. 2026 14:20
02:24

Trailer k filmu Hamnet
Společnost
17. 1. 2026 14:00
03:26

Lékaři z IKEM oživují mrtvá srdce pro transplantaci. Dárců bude víc
Domácí
17. 1. 2026 12:52
03:19

Zdeněk Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů
Domácí
17. 1. 2026 11:36
05:04

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala na kongresu ODS
Domácí
17. 1. 2026 11:10
01:33

Jakub Menšík ovládl turnaj v Aucklandu
Sport
17. 1. 2026 10:36
00:50

Z prasátka udělali syna. Hammy teď drží dietu
Zahraniční
17. 1. 2026 10:24
01:12

Zanedbaný Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny
Domácí
17. 1. 2026 10:12
04:00

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice
Zahraniční
17. 1. 2026 9:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.