Zima zaskočila Rusko. Sníh ochromil i Moskvu
30. 12. 2025 14:08 Zahraniční
Silné sněžení a mrazy zasáhly Moskvu i další části Ruska a zkomplikovaly dopravu i fungování městských služeb. Každoroční scénář se opakuje i letos. Úřady čelí kritice kvůli nepřipravenosti a lidé si stěžují na výpadky i chaos, který příchod zimy pravidelně provází.
00:45
Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem
Zahraniční30. 12. 2025 14:12
01:04
Zima zaskočila Rusko. Sníh ochromil i Moskvu
Zahraniční30. 12. 2025 14:08
00:49
Žena má téměř dva metry, další centimetry si přidává ještě díky podpatkům
Společnost30. 12. 2025 13:28
00:55
Outlet od Lidlu v Olomouci zavírá brány
Domácí30. 12. 2025 13:02
01:09
Město v úzké části chodníku zřídilo a hned zrušilo cyklostezku
Domácí30. 12. 2025 12:52
00:59
Řidičům uleví nový parkovací dům u nemocnice
Domácí30. 12. 2025 12:18
00:48
Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva
Zahraniční30. 12. 2025 11:06
00:51
Zničené mariupolské divadlo se znovu otevřelo. Rusko mluví o obnově
Zahraniční30. 12. 2025 11:04
01:05
Ve Velešíně lidé obdivují Rouhův betlém
Domácí30. 12. 2025 10:02
02:25
V ateliéru Nosme šijí kostýmy pro krasobluslařskou dvojici sourozenců Taschlerových
Domácí30. 12. 2025 9:56
01:00
V kolejišti u Hlavního nádraží našli mrtvého muže
Domácí30. 12. 2025 9:52
00:30
Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu
Zahraniční30. 12. 2025 9:34
00:53
Nejstarší kočka na Zemi slaví třicítku
Zahraniční30. 12. 2025 9:18
01:44
Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
Sport30. 12. 2025 8:56
00:36
Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry
Zahraniční30. 12. 2025 7:38
02:13
Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
Technika30. 12. 2025 0:06
00:35
Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump
Zahraniční29. 12. 2025 21:10
01:23
Santa Putin v AI videu nadělil Zelenskému vězení
Zahraniční29. 12. 2025 20:52
00:54
Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti
Zahraniční29. 12. 2025 17:16
01:32