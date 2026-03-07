Zlatan Ibrahimovič prodává „chatku“ ve Švédsku za 3 miliony dolarů

Zahraniční
video: Sotheby’s International Realty
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:25

Nedostatek garáží bránil podle novin před 100 lety rozvoji automobilismu
Technika
7. 3. 2026 0:06
00:26

Zlatan Ibrahimovič prodává „chatku“ ve Švédsku za 3 miliony dolarů
Zahraniční
7. 3. 2026 0:06
02:54

S partnerkou se doplňujeme. Sport je pro mě droga, říká Jan Koller
Společnost
7. 3. 2026 0:06
02:43

Proč mě nikdo nemá rád? Ilona Csáková spojila síly s Helenou Vondráčkovou
Společnost
7. 3. 2026 0:06
01:17

Stačí nízkosacharidová dieta, cvičit a vypustit alkohol, říká Csáková
Společnost
7. 3. 2026 0:06
01:52

V odstaveném autě našli policisté kradené věcí, řidič utekl
Krimi
6. 3. 2026 19:34
04:20

Hra Kingdom Come láká do Česka turisty i ze zahraničí
Domácí
6. 3. 2026 19:14
01:11

Trump: Nejprve chceme dokončit válku v Íránu, Kuba je pak jen otázkou času
Zahraniční
6. 3. 2026 18:46
00:39

Nasprejované symboly mizí z Mariánského sloupu v Praze
Domácí
6. 3. 2026 18:24
01:17

Chameneího bunkr zasypala stovka bomb
Zahraniční
6. 3. 2026 16:50
00:39

Technik málem uhořel v koši výsuvné plošiny
Zahraniční
6. 3. 2026 16:46
01:02

Lipno pomalu taje, ale sjezdovky jsou stále v provozu
Domácí
6. 3. 2026 16:34
02:23

Exministr Rakušan i potřetí pohořel při snaze stát se místopředsedou Sněmovny
Domácí
6. 3. 2026 16:06
01:05

Pět řidičů předjíždělo kamion přes plnou čáru, usvědčil je dron
Krimi
6. 3. 2026 15:18
00:28

Na Andrově stadionu vyměňují pažit
Domácí
6. 3. 2026 14:48
02:02

Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců podezřelých z praní peněz, převáželi miliony v hotovosti a zlato
Zahraniční
6. 3. 2026 14:18
00:51

USS Bainbridge odpálila na Írán řízené střely
Zahraniční
6. 3. 2026 13:52
00:59

K porodu dojeli s policejním doprovodem doslova za pět minut dvanáct
Domácí
6. 3. 2026 13:50
00:52

Agresivní muž se zamkl v bytě, policisté ho vytáhli oknem
Krimi
6. 3. 2026 13:22
00:47

Trumpa v Bílém domě požehnal houf pastorů
Zahraniční
6. 3. 2026 13:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.