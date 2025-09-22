„Zoufalý“ Západ dostává Tálibán z izolace
22. 9. 2025 16:56 Zahraniční
Byť oficiálně teroristické hnutí Tálibán coby vládce Afghánistánu uznává jen Rusko, v úplné izolaci už radikální islamisté dávnou nejsou. Opatrně s nimi spolupracují jak sousední země, tak některé evropské státy či Bílý dům. Situaci nahrává snaha bojovat s jinými teroristickými skupinami, ale i deportace afghánských zločinců. Mnozí politici zkrátka pragmaticky přijali fakt, že jedině s tálibánci teď mohou jednat.
01:10
V Bogotě proběhla volba Miss Sympatie mezi vězeňkyněmi
Zahraniční22. 9. 2025 17:58
01:25
„Zoufalý“ Západ dostává Tálibán z izolace
Zahraniční22. 9. 2025 16:56
01:33
Tajné agentky zachraňovali policisté mezi nakupujícími
Domácí22. 9. 2025 16:54
00:50
Itálii ochromily propalestinské protesty
Zahraniční22. 9. 2025 16:22
01:13
Záchranáři převzali sedm nových aut, celkem jich do konce roku dostanou 25
Domácí22. 9. 2025 15:22
00:50
Losa Emila uspali a odvezli na Šumavu na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka
Domácí22. 9. 2025 15:22
00:38
V Českých Budějovicích připravili největší tuzemský burger
Domácí22. 9. 2025 15:16
03:08
Žádnou organizovanou zločineckou skupinu jsem nezaložil, prohlásil před soudem Redl
Krimi22. 9. 2025 15:16
00:41
Švýcarský ledovec Gries taje alarmujícím tempem
Zahraniční22. 9. 2025 14:34
00:59
Estonsko přiživuje napětí, tvrdí Kreml po průniku ruských stíhaček
Zahraniční22. 9. 2025 14:08
02:25
Šéf STAN Rakušan rozdával na Andělu letáky Pirátské strany
Domácí22. 9. 2025 14:04
00:37
Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Domácí22. 9. 2025 13:46
02:14
Jeřáb v noci usadil Faltusův most přes karlovarskou výpadovku
Domácí22. 9. 2025 12:50
01:39
Šňupání a vtírání kokainu do konečníku. Redl se doznal, že nabídl drogu prostitutce
Krimi22. 9. 2025 12:46
00:45
Řidič nadýchal skoro tři promile, jel prý jen do Lidlu
Krimi22. 9. 2025 12:24
00:31
Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny
Zahraniční22. 9. 2025 11:08
01:21
Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce
Domácí22. 9. 2025 10:20
00:41