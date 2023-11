VIDEO: Zpěváci, vozy i obří Snoopy: New Yorkem šel průvod Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěváci, vozy i obří Snoopy: New Yorkem šel průvod

New Yorkem prošel průvod řetězce obchodních domů Macy’s, který už je téměř sto let součástí oslav amerického Dne díkůvzdání. Po čtyřkilometrové trase ze 77. západní ulice u Central Parku na náměstí Herald Square proplulo na 25 nafukovacích postav a předmětů - většina velkých nejméně jako třípatrový dům - šest balónových sousoší, projelo 31 alegorických vozů, prošly pochodové kapely a taneční i klaunské skupiny. Koncertovali také hudební interpreti jako Cher nebo Jon Batiste. Diváků byly podle odhadů díky jasnému počasí více než tři miliony, píše list The New York Times.

video: Reuters