Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O’Connorová. Ve středu o tom informoval list The Irish Times. Proslavil ji její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2 U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

