Že se nám zpomaluje růst? To schválně, abychom potlačili inflaci, vysvětlil Putin
18. 9. 2025 18:46 Zahraniční
Rusko záměrně zpomaluje svůj hospodářský růst, aby potlačilo inflaci. Recese je daleko, řekl ve čtvrtek podle agentury Reuters ruský prezident Vladimir Putin. Nevyloučil zvýšení daní pro bohaté, zvažuje se též zvýšení daně z přidané hodnoty. Ruská centrální banka přitom dva kvartály po sobě vykazuje pokles hrubého domácího produktu.
00:58
